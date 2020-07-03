Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında 6’ncısı gerçekleştirilen Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu Kitap Lansmanı ve Kara Fatma Tiyatro Gösterimi SDKM’de yapıldı. Lansmanın ardından Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından Milli Mücadele kahramanlarımızdan Kara Fatma’yı konu edinen tiyatro oyununun gösterimi yapıldı.

SOSYAL MESAFE

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri tarafından müzik dinletisi ile karşılanan konuklar sosyal mesafe kurallarının uygun olarak SDKM’ye alındı. Salonda yine sosyal mesafeye uygun olarak oturan konuklar İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda sempozyum düzenleme kurulu adına söz alan Prof. Dr. Haluk Selvi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın konuşmalarını dinledi. Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın tarafından Kent Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk’e Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu bildiri özetleri kitabı takdim edildi.

TARİH BİLİNCİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmasında, “Gençlerimize tarih bilinci kazandırmak, onları tarih ile barıştırmak için tarih sempozyumlarına başladık. Çocuklarımıza ve gençlerimize geçmişini daha iyi anlamaları için kendi tarihimizden rol modeller de üreteceğiz. Bu konuda çizgi filmler, romanlar, tiyatro oyunları yapılacak” ifadelerini kullandı.

MİLLİ MÜCADELE

Kitabın lansmanı vesilesiyle ismi anılması gereken birçok milli mücadele kahramanımızla birlikte Fatma Seher hanımın mutlaka isminin anılması gerektiğini belirten Başkan Büyükakın, “Bu cennet vatanı bizlere armağan ettikleri için başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ondan evvel ve hala bu toprağa gözünü kırpmadan düşen vatan evlatlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Onları bu vesile ile anmak, isimlerini unutturmamak bizlerin boynunun borcudur. Kendi tiyatromuzun oyunu ile böyle bir günde bir arada olmak ayrı bir gurur vesilesi” dedi.

AKADEMİ VE BÜYÜKŞEHİR

6 yıldır devam eden Tarih Sempozyumlarının akademi ile Büyükşehir Belediyesinin uyum içerisinde çalışmasının bir örneği olduğunu ifade eden Prof. Dr. Haluk Selvi, sempozyumların 17,18 ve 19. ciltlerinin Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu sonrası ortaya çıkarıldığını, her sempozyum sonrası 3’er ciltlik sempozyum kitabı oluşturulduğunu belirtti. Selvi “Kalite olarak en üst seviye olan bu eserler akademik makalelerde atıf alıyor. Sempozyumlar bizim için bir tarih ve kültür okulu oldu. Bu çalışmalar şehrin kültürü için yeni kapılar açtı” ifadelerini kullandı.

TARİH KÜLLİYATI

Kocaeli’nin tarihi ve kültürel değerlerini yeni nesillerle buluşturarak, milli ve manevi değerlere dayalı bir tarih şuuru oluşturma hedefiyle elde edilen tebliğlerin basımı gerçekleştirilerek diğer sempozyum kitapları gibi tarih külliyatı olarak kaynak eser olarak yerini aldı. 2019 yılında gerçekleştirilen Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’nda ülkemizin çeşitli üniversitelerinden, kamu kurum kuruluşlarından, uluslararası akademik çevrelerden 205 akademisyenin katılımlarıyla 156 bildiri sunuldu. Sunulan bildirilerden oluşan kitap basımı gerçekleştirildi.

KARA FATMA TİYATRO OYUNU

Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’nda sunulan bildirilerden oluşan kitaplar protokol üyeleri, akademisyenler, STK temsilcileri ve basın mensuplarının katıldığı lansman programıyla tanıtıldı. Milli Mücadele kahramanlarımızdan Kara Fatma’yı konu edinen Kara Fatma Tiyatro Oyununun izlenmesinin ardından davetlilere Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu kitabı hediye edildi.

ŞEHİTLER ANILACAK

Millî mücadeleye 145 gönüllü ile katılan ve 8 bin Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesi şehitleri Büyükşehir Belediyesi tarafından 05 Temmuz Pazar Saat:17:30’da düzenlenecek programla anılacak. Milli Mücadele Servetiye Şehitlerini Anma Programı kapsamında Servetiye Köyü’nde de özel bir etkinlik düzenlenecek. Başiskele Servetiye Köyünde düzenlenecek anma programında Servetiye Cephesi Şehitleri ve tüm şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edilecek.

TİYATRO GÖSTERİMİ

Anma Programı‘nda Servetiye Cephesi Tiyatro Grubu tarafından tiyatro oyunu gösterimi yapılacak. Tiyatro oyunu, İstiklal Savaşında, Servetiye Cephesi köylüleri tarafından kurulmuş ve 1 yıl 3 ay 17 gün savunma yaparak, bir Yunan tümenini köylerine sokmamış, Bahçecik tepelerinde adeta destan yazmış kahraman köylülerin hikayesini anlatıyor. Servetiye Köyünden yerel oyuncu kadrosuyla sahnelenen tiyatro oyunu, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünde tiyatro oyunu ile sahnelenecek.