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03 Tem 2020 - 15:07- Gündem G: 03 Tem 2020 - 15:08

Körfez’i ortak akıl ile yönetiyoruz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ekibi, meclis üyeleri ve Güney Mahallesi Muhtarı Yakup Koçver ile birlikte mahalledeki eksiklikleri ve vatandaşların taleplerini yerinde görerek inceledi
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, pandemi süreci dolayısıyla gerçekleştirilemeyen halk meclislerini farklı bir format ile sürdürmeye başladı. Vatandaşlarla bir arada gerçekleştirilen halk toplantısı iptal edilirken, başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtar ve meclis üyeleri ile birlikte saha gezisi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Başkan Şener Söğüt, Güney Mahallesi’ne adeta çıkarma yaptı.

MÜDÜRLERLE BERABER GEZDİ

Güney Mahallesi Muhtarı Yakup Koçver ile birlikte cadde cadde, sokak sokak mahalleyi gezen Başkan Söğüt, vatandaşların taleplerini ve eksiklikleri yerinde gördü. Başkan Şener Söğüt’e; Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz ile birim müdürleri, İSU Körfez Şube Müdürü Alper Engin ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

YERİNDE GÖRÜYORUZ

Sahada eksiklikleri ve talepleri yerinde inceleyen Başkan Söğüt, vatandaşlarla da birebir sohbet ederek onların gözünden mahalleyi dinledi. "En iyisini ve en güzelini yapmak adına ekibimizle birlikte yerinde görerek çözüm üretiyoruz” diyen Başkan Söğüt, “Niyetimiz halis, niyetimiz daha fazla hizmet.

ORTAK AKIL İLE YÖNETİM

‘Yerinde yönetim ve ortak akıl’ bizlerin projeleri hayata geçirirkenki en önemli bakışımız. Mahallemizin sorunlarını ve taleplerini sizlerden dinlemek ve yerinde görerek çözüme ulaştırmak için sahadayız. Cadde cadde, sokak sokak mahallemizi geziyoruz, vatandaşlarımızın muhtarımıza aktardığı eksiklikleri yerinde görüyoruz. Müdürlerimiz bizlerle. Onlar not alıyor, gerekli çalışmayı hemen gerçekleştiriyoruz” dedi.

03 Tem 2020 - 15:07 - Gündem

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