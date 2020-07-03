Yavuz Sultan Kur’an Kursu’nda sona gelindi

Yavuz Sultan Merkez Camii Kur'an Kursu’nda devam eden inşa çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Derince Belediyesi’nin İlçe Müftülüğü’ne tahsis ettiği Yavuz Sultan Mahallesi’nde yer alan D Plaza adlı iş merkezinde yapımı gerçekleşen Kur'an Kursu’nda artık son düzenlemeler yapılıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ile birlikte çalışmaların devam ettiği alana giderek son durumu yerinde inceledi. Yavuz Sultan Merkez Camii Kur'an Kursu'nu bölge halkının talepleri doğrultusunda hizmete sunduklarını belirten Başkan Aygün, “Derince’mize hayırlı olsun inşallah’ dedi. Yaklaşık 270 m2’den oluşan ve içerisinde bay, bayan ve 4-6 yaş grubu çocuklar olmak üzere üç ayrı eğitim odasının yer aldığı Kur’un Kursu’nda aynı anda 120 kişi eğitim görme olanağı bulacak.