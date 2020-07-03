Gebze'de 500 kişilik istihdam

D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Hepsiburada) ve Gebze İşkur Hizmet Merkezi Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında 250 kişiye yönelik protokol imzalandı. İmzalar, Gebze Şube Müdürü Nurullah KARATAŞ, D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Hepsiburada) Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci tarafından imzalar atıldı.

İŞKUR müdürü Karataş, protokol dahilinde 250 “Müşteri Hizmetleri Görevlisi” mesleğinde kursiyerin eğitim alacağı ve bunların en az %50 ‘sinin işveren tarafından işe yerleştirileceğini ve bununda işsizlere nitelik kazandırmada önemli bir adım olduğunu beyan etti. Ayrıca, 2020 yılı içerisinde firmanın kapasitesinin büyük oranda artması ve istihdama 500 kişilik katkıda bulunması bölgemiz ve ülkemiz için sevindirici olduğunu beyan etti D-Market Elektronik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Hepsiburada) Grup Başkanı Timirci Gebze İşkur Hizmet Merkezi Müdürlüğüne istihdama katkı veren firmalara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Söz konusu protokollerin oluşmasına büyük katkı sağlayan Hepsiburada Personel Direktörü Ahmet Tuna protokolün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ve 18-35 yaş arası en az Meslek Yüksek Okulu mezunu iletişimi güçlü bay, bayan adaylarla görüşmelere devam ettiklerini uygun adayların İşkur’a veya firmaya başvurabileceklerini söyledi.