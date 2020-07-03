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03 Tem 2020 - 15:22- Ekonomi G: 03 Tem 2020 - 15:25

KSO Başkanı Zeytinoğlu enflasyon oranlarını değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu enflasyon oranlarını değerlendirdi
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TÜİK tarafından açıklanan ve haziran ayında TÜFE’nin aylık yüzde 1.13 artışla yıllık yüzde 12.62’ye yükselmesi, ÜFE’nin aylık yüzde 0.69 artışla yıllık yüzde 6.17’ye yükselmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, hem TÜFE hem ÜFE’de gerçekleşen bu artışların beklendiğini, önümüzdeki aylarda yine baz etkisiyle artışların devam edebileceğini söyledi.

"YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, üretim maliyetlerinin sanayiciler açısından önemini vurgulayarak, “ÜFE’de aylık yüzde 0.69 ile sınırlı bir artış olmasına rağmen, geçen yılın aynı ayında ÜFE’deki artış daha düşük olduğundan, baz etkisiyle yıllık yüzde 6.17’ye yükseldi. Detaylarına baktığımızda, ana sanayi gruplarında mayıs ayında yüzde 1.73 olan enerji maliyetlerindeki aylık artışın haziranda yüzde 8.48’e yükselmesi ve elektrik, gaz ve buhar sektöründeki yüzde 3.03’lük artış dikkat çekiyor. Önümüzdeki aylarda baz etkisiyle ÜFE’deki yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz.” dedi.

GIDADA DÜŞÜŞ

KSO Başkanı Zeytinoğlu TÜFE’ye ilişkin değerlendirmesinde ise, “Haziran’da TÜFE’de aylık yüzde 1.13 ile beklentilerin üzerinde bir artış oldu. Aylık bazda, artışın en yüksek olduğu grup petrol fiyatlarındaki artışın da etkisiyle ulaştırma oldu. Ulaştırma grubundaki aylık artış yüzde 4.49. Aylık bazda düşüş gerçekleşen tek grubun ise gıda olduğunu görüyoruz. Burada da mevsimsel olarak yüzde 1.60 gerileme oldu.” dedi. 

03 Tem 2020 - 15:22 - Ekonomi

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