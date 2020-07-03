Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu ile yaz konserleri başlıyor

Covid (19) pandemisi sonrası kontrolü hayat ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından konser etkinlikleri düzenlenmeye başlıyor. Sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımının zorunlu olacağı yaz konserleri Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu tarafından verilecek. İlk konserlerini 05 Temmuz Pazar günü saat 19.00’da Seka Park’ta verecek Müzik Topluluğu, 07 Temmuz Salı 19.00’da Gölcük Anıtpark’ta, 11 Temmuz Cumartesi günü ise 19.00’da Derince Harikalar Sahili’nde vatandaşlarla buluşacak. Sosyal mesafe kurallarına göre izleyicilerin yer alacağı konserlerde, Kocaeliler yaz akşamlarını müzik dinleyerek, eğlenerek geçirebilecek.

HER TARZ MÜZİK REPERTUVARDA VAR

Pop, halk müziği, sanat müziği, rock ve caz gibi farklı müzik dallarından repertuvarlarıyla sahne alacak Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu’nun şefliğini Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı mezunu olan müzisyen Nazmi Taşdı yapıyor. Şef yardımcılığını Polat Akbulut’un üstlendiği Kocaeli Popüler Müzik Topluluğunun kurucusu ise Necati Taşdelenoğlu. Bünyesinde bateri, basgitar, elektro ve klasik gitar, saksafon, keman, perküsyon, klarnet ve teften oluşan topluluğunun, solistleri ise Ayşegül Özer İnanç, Ayşe Çimen Ot, Eda Acar ve Mustafa Akyol.