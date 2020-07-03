Kocaeli'nin zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, TR42 Bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2020 Haziran ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Haziran ayında, TR42 Kocaeli'de %1,34 oranında artarken, Türkiye genelinde %1,13 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, bölgedeki fiyat artışı %13,06 oranı ile Türkiye ortalaması %12,62’nin 0,44 puan üstünde gerçekleşti.

Kocaeli'de Haziran ayında fiyatı en çok artan madde %61,16 ile Şehirlerarası Otobüs Ücreti olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-25,74 ile sarımsak oldu.