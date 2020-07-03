Kocaeli'nin zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü, TR42 Bölgesine ait, 2003=100 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2020 Haziran ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Haziran ayında, TR42 Kocaeli'de %1,34 oranında artarken, Türkiye genelinde %1,13 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, bölgedeki fiyat artışı %13,06 oranı ile Türkiye ortalaması %12,62’nin 0,44 puan üstünde gerçekleşti.
Kocaeli'de Haziran ayında fiyatı en çok artan madde %61,16 ile Şehirlerarası Otobüs Ücreti olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-25,74 ile sarımsak oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.