Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Gebze D-100 Karayolu İstanbul istikametinde yol üst yapı çalışması yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sivil ve toplu taşıma araçlarının sorun yaşamaması için geçici güzergah uygulaması yapacak.

ÜSTYAPI ÇALIŞMASI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Gebze D-100 Karayolu İstanbul istikametinde yapılacak yol üst yapı çalışması 4 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Bölgeyi kullanan sivil ve toplu taşıma araçları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2 güzergah belirledi.

İSTANBUL İSTİKAMETİ

Kuzey yan yoldan İstanbul istikametine gidecek araçlar 1207 Sokağı takiben Körfez Caddesi, Ahmet Pembegüllü Bulvarı, 1301 sokak, Güney Yan yol istikametini takip ederek Eskihisar Kavşağından D-100 Karayoluna katılım sağlayacak.

ŞEHİR MERKEZİNDEN GELEN ARAÇLAR

Şehir merkezinden gelen araçlar ise İstanbul Caddesi, İstasyon Caddesini takiben Eskihisar Kavşağından D-100 karayoluna katılım sağlayacak. Güney Yanyol İstasyon Caddesi ile 1301 sokak arası çalışmalar sürecinde gidiş-geliş olarak kullanılabilecek.