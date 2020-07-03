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03 Tem 2020 - 15:58- Gündem G: 03 Tem 2020 - 16:01

Kocaeli Barosu: Hilkat garibesi yasa tasarısını reddedin

Kocaeli Barosu’na bağlı avukatlar bugün Kocaeli ve Gebze Adliyesi önünde eşzamanlı olarak çoklu baro teklifine karşı basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “Milletvekillerine sesleniyoruz. Milletin vekili olduğunuzu unutmayın ve bu hilkat garibesi yasa tasarısını reddedin” ifadelerinde bulunuldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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TBMM Adalet Komisyonu'nda dün başlayan "çoklu baro" teklifinin görüşmeleri için Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Candemir Gültekin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda baro başkanı TBMM’de önünde beklemeye başladı. Baro başkanları teklife itiraz ederken, Kocaeli’de bulunan avukatlar, baro başkanlarına destek olmak amacıyla bugün Kocaeli Adliyesi ve Gebze Adliyesi önünde eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Avukatlar basın açıklamasının ardından yaşananları protesto etmek için yaklaşık 20 dakika oturma eylemi gerçekleştirdi.

“SAMİYETİNİN SORGULANMASINA NEDEN OLDU”

Eşzamanlı yapılan açıklamayı okuyan Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Selman Yaray, Sakarya’da meydana gelen olayda yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere ise Allah’tan rahmet dilemesinin ardından, “Bugün Ankara’da tüm baroların katılımıyla savunma mitingi yapılması planlanmıştı. Maalesef dün Ankara Valiliği tarafından alınan bir kararla, COVID-19 pandemisi bahane edilerek 15 gün süreyle tüm yürüyüş ve toplantıları iptal etti. Başından itibaren baroların bölünmesinin engellenmesine yönelik en barışçıl eylemlere bile engel olunmaya çalışılması, söz konusu valilik kararının samimiyetinin haklı olarak tarafımızda sorgulanmasına neden olmuştur” dedi.

“TEPKİMİZİ DUYURMAK İÇİN BURADAYIZ”

Eyleme devam ettiklerini belirten Yaray, “Başkanımız Bahar Gültekin Candemir’in de aralarında bulunduğu bazı baro başkanları TBMM’ye giderek yasa tasarısının görüşüldüğü komisyonda konuşma yapmak istemişler ancak bu makul istek de geri çevrilmiştir. Başkanlarımız halen meclis önündeki eylemlerine devam etmektedirler. Yönetim kurulumuz ve bazı meslektaşlarımız başkanımıza destek vermek için Ankaradalar. Bizler de onlara olan desteğimizi ve yapılan hukuksuz engellemelere olan tepkimizi duyurmak için buradayız” ifadelerinde bulundu.

“YASA TASARISINI REDDEDİN”

Müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yaray, “Anayasadan doğan tüm demokratik ve özellikle de avukat olan milletvekillerine sesleniyoruz. Milletin vekili olduğunuzu unutmayın ve bu hilkat garibesi yasa tasarısını reddedin. Baroların bölünmesine, halkın sesinin kısılmasına müsaade etmeyeceğiz. Kocaeli Barosu olarak her zaman olduğumuz gibi hukukun yanında, halkın arkasında durmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamayı sonlandırdı.

03 Tem 2020 - 15:58 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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