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03 Tem 2020 - 16:13- Gündem G: 03 Tem 2020 - 16:15

İYİ Parti, Akşener’i hedef alan paylaşım için suç duyurusunda bulundu

İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı ve ilçe başkanları bugün Kocaeli Adliyesi’ne giderek Genel Başkan Meral Akşener’e hakaret eden AKP Küçükçekmece Belediye Meclisi Üyesi Hamza Gönenç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu, Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AKP Küçükçekmece Belediye Meclisi Üyesi Hamza Gönenç'in sosyal medyada yaptığı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan çirkin paylaşım nedeniyle Kocaeli Adliyesi’ne giderek  suç duyurusunda bulundu.

“SAYGIN BİR KİŞİDİR”

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Bundan birkaç gün önce Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve ailesine yapılan çirkin ithamdan dolayı partimiz ve bizler tavrımızı net bir şekilde belirterek kınamada bulunduk. Bugün baktığımızda Sayın Akşener’e yapılan skandal paylaşımdan ötürü de aynı sağduyuyu beklediğimizi, bunun particilik ötesi bir durum olduğunu öncelikle belirtmek isterim.  Liderimiz Sayın Meral Akşener herkesin büyük saygı duyduğu devlet kademelerinde önemli görevlerde bulunan saygın bir kişidir” dedi.

“GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATTIK”

Yıldız sözlerinin devamında, “Benimle beraber 4 ilçe başkanım AK Parti’li meclis üyesi malum şahsa suç duyurusunda bulunurken diğer ilçe başkanlarımız da bulundukları ilçelerdeki savcılık makamlarına şikayet dilekçelerini iletmiştir. Bu paylaşımı yapan bırakın meclis üyemizi parti bünyemizde herhangi bir üyemiz yapmış olsa anında gerekli işlemleri başlatırdık. Bizim ne PKK ne de FETÖ ile hiçbir göbek bağımız söz konusu değildir. İYİ Parti hızla her geçen gün yükseliyor. Bunu ne bu çirkin ithamlar ne de yalnızca fotoshopla bir araya getireceğiniz görseller gölgelemeyecektir.“ ifadelerinde bulundu.

03 Tem 2020 - 16:13 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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