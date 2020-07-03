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03 Tem 2020 - 16:53- Gündem G: 03 Tem 2020 - 17:21

"Biz müteahhidin kurbanı olduk"

Gebze'de 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay'ın evlerinin salonunda oynarken, yaslandığı salon penceresinin dışındaki cam korkuluğun yerinden çıkması sonucu düşüp ölen Esila'nın annesi, " Biz müteahhidin kurbanı olduk" dedi.

Demirören Haber Ajansı
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Gebze'de evinin salonunda oynadığı sırada yaslandığı salon penceresi dışındaki cam korkuluğun yerinden çıkması sonucu 4’ncü kattan düşerek hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Esila Deniz'in cenazesi, Gebze Mezarlığı'nda ailenin akrabaları ve yakınlarının katıldığı sosyal mesafeye uyularak kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

ACILI ANNE: BİZ MÜTEAHHİDİN KURBANI OLDUK

Yasal olarak haklarını arayacaklarını söyleyen Esila'nın amcası Mehmet Emin Ay, "Çürük evler yapıyor müteahhitler. Allah'a havale ediyoruz. Ama yasal olarak da hakkımızı arayacağız. Yaptıkları camlar ve balkonların hepsi çürüktü. Benim yeğenim gitti" dedi.

Anne Ayşegül Ay ise, "Biz müteahhidin kurbanı olduk" diyerek gözyaşı döktü. Minik Esila Deniz'in cenazesinin toprağa verilmesinin ardından, acılı anne kızının elbisesini mezarın üzerine örttü.

03 Tem 2020 - 16:53 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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