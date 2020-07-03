Gebze'de evinin salonunda oynadığı sırada yaslandığı salon penceresi dışındaki cam korkuluğun yerinden çıkması sonucu 4’ncü kattan düşerek hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Esila Deniz'in cenazesi, Gebze Mezarlığı'nda ailenin akrabaları ve yakınlarının katıldığı sosyal mesafeye uyularak kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
ACILI ANNE: BİZ MÜTEAHHİDİN KURBANI OLDUK
Yasal olarak haklarını arayacaklarını söyleyen Esila'nın amcası Mehmet Emin Ay, "Çürük evler yapıyor müteahhitler. Allah'a havale ediyoruz. Ama yasal olarak da hakkımızı arayacağız. Yaptıkları camlar ve balkonların hepsi çürüktü. Benim yeğenim gitti" dedi.
Anne Ayşegül Ay ise, "Biz müteahhidin kurbanı olduk" diyerek gözyaşı döktü. Minik Esila Deniz'in cenazesinin toprağa verilmesinin ardından, acılı anne kızının elbisesini mezarın üzerine örttü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.