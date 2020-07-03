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03 Tem 2020 - 17:23- Asayiş G: 03 Tem 2020 - 17:46

Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı!

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada Körfez'in tanınan isimlerinden Kadriye-Başaran Alkan çiftinin de orada olduğu Başaran Alkan'ın hafif yaralı, Kadriye Alkan'ın ise yara almadığı öğrenildi.
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında bugün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama kentin tüm kesimlerde hatta Kartepe'de duyuldu ve paniğe neden oldu. Patlama esnasında onlarca kişi yaralandı. Kocaeli'nin tanınan ailelerinden Alkan ailesinin Kadriye-Başaran çiftinin de o esnada fabrikada çalıştıkları ve patlamada fabrikada oldukları belirtildi. Körfez'de geniş bir kesim tarafından tanınan aile üyelerinden Başaran Alkan'ın hafif yaralı eşi Kadriye Alkan'ın ise yara almadığı her ikisinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

03 Tem 2020 - 17:23 - Asayiş

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