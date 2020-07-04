Kaza, Dilovası D-100 Karayolu Dilovası rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 P 4203 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucunda kontrolden çıktı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen minibüs demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 15 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından minibüs çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.