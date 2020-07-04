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04 Tem 2020 - 09:39- Gündem G: 04 Tem 2020 - 09:41

Meteoroloji uyardı: O bölgelere sağanak geri dönüyor

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yurdun diğer bölgelerinin ise az bulutlu ve açık geçeceğini açıkladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Tokat ve Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

04 Tem 2020 - 09:39 - Gündem

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