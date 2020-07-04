Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
04 Tem 2020 - 09:50- Gündem G: 04 Tem 2020 - 09:52

Deniz atıklarına yeni atık kabul tesisi

İZAYDAŞ, Derince Limanı’nda yeni deniz atıkları kabul tesisi projesini hayata geçiriyor. Türkiye’deki sayılı tesislerden biri olacak tesisin Ağustos ayı sonunda hizmete açılması planlanıyor.
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, 35 ayrı liman işletmesi, yaklaşık 10 bin gemi hareketi olan İzmit Körfezi’nde, gemilerden kaynaklı petrol ve petrol türevli katı ve sıvı atıklar, pis sular ve çöplerin alınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili hizmetleri başarıyla yürütüyor. Atık alım gemileri ile topladığı atıkları, Safi Port Derince Uluslararası Limanı içerisinde yer alan 500 metre kare alandaki mevcut atık kabul tesisine naklederek çalışmalarını yürüten İZAYDAŞ, kapasite ve proses yetersizliği nedeniyle yeni ve modern bir atık kabul tesisinin kurulum çalışmalarına başladı.

MEVCUT TESİSTEN ÜÇ KAT BÜYÜK OLACAK

SafiPort, limanda revizyona giderek dolgu ile genişletilmesi sonucu İZAYDAŞ’ın mevcut deniz atıkları kabul tesisinin denize olan mesafesi arttı. Mevcut alanda kapasite artışı da mümkün olmazken liman sahası içerisinde 1500 m2 büyüklüğündeki başka bir alan atık kabul tesisi için belirlendi. Resmi işlemlerin ardından Atık Kabul Tesisi inşaat projeleri hazırlandı. Tank kapasiteleri ve atık işleme kapasiteleri atık kabul tesisinde seperatör vasıtası ile petrol türevli atıkların fiziksel olarak susuzlaştırılması yapılacak. Petrol türevli sıvı atıklar yüzde 10 ve altında su içerecek şekilde susuzlaştırılacak ve oluşan atık sular kurulacak arıtma tesisinde arıtılacak. Ayrıca gemilerden slop da kabul edilecek.

AĞUSTOS SONUNDA HİZMETE AÇILACAK

Yeni tesisin işletilmesi aşamasında çevre kirliliğine neden olacak herhangi bir kalıcı zarar ya da etkinin olmaması için kanun ve yönetmeliklere uygun gerekli her türlü tedbir alınacağı bildirildi. Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanarak inşaat çalışmaları devam eden tesisin Ağustos ayı sonunda hizmete açılması planlanıyor. İZAYDAŞ Derince Limanı Deniz Atıkları Kabul Tesisinin Türkiye’de bu konudaki sayılı tesislerden biri olması için çalışıldığı bildirildi.

 

04 Tem 2020 - 09:50 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kocaeli Barosu: Hilkat garibesi yasa tasarısını reddedin mask
Kocaeli Barosu: Hilkat garibesi yasa tasarısını reddedin
Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu ile yaz konserleri başlıyor mask
Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu ile yaz konserleri başlıyor
Hat 700 Dilovası’ndan da yolcu alacak mask
Hat 700 Dilovası’ndan da yolcu alacak
Körfez’i ortak akıl ile yönetiyoruz” mask
Körfez’i ortak akıl ile yönetiyoruz”
Yavuz Sultan Kur’an Kursu’nda sona gelindi mask
Yavuz Sultan Kur’an Kursu’nda sona gelindi
Kitap lansmanı ve Kara Fatma tiyatro gösterimi SDKM’de yapıldı mask
Kitap lansmanı ve Kara Fatma tiyatro gösterimi SDKM’de yapıldı
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yumurta hastalığa sebep oluyor! mask
Yumurta hastalığa sebep oluyor!
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz? mask
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı mask
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı! mask
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı!
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı! mask
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı!
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı mask
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı

GALERİ

Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı mask
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı mask
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı
Yürek burkan aile dramı! mask
Yürek burkan aile dramı!
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü mask
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar! mask
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar!
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor mask
İzmit’e ‘Pişmaniye Meydanı’ geliyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL