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04 Tem 2020 - 10:34- Asayiş G: 04 Tem 2020 - 10:47

Kocaeli’de kaza: 2 yaralı

Körfez TEM otoyolunda 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Körfez TEM Otoyolu Hamzadere Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 JZ 569 plakalı otomobil İstanbul istikametinde seyir halindeyken, aynı istikamette seyir halinde olan 34 FH 3668 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar ekipler tarafından yapılan çalışma ile yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

04 Tem 2020 - 10:34 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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