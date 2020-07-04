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04 Tem 2020 - 10:39- Gündem G: 04 Tem 2020 - 10:41

Kocaelisporlular bilgi yarışmasında buluşacak

İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un şampiyonluk coşkusunu perçinlemek amacıyla Kocaelispor tarihiyle ilgili bilgi yarışması düzenleyecek.
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İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un şampiyonluğunun hemen ardından düzenleyeceği bilgi yarışmasında taraftarları bir araya getirecek. Kocaelispor’un tarihinden kesitlerin sorulacağı ve Kocaelispor camiasından çok özel isimlerin katılacağı program, Temmuz ayının ikinci haftası sosyal medya hesaplarından gösterime girecek. 1966 yılından günümüze kadar olan süre içinde takımın aldığı dereceler, şampiyonluklar, kupalar gibi birçok bilginin sorulacağı yarışmada, bugüne kadar forma giyen futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve başkanlar hakkında da sorular yer alacak.

İSTEYEN HERKES KATILABİLİR

Yarışmaya, isteyen tüm Kocaelispor taraftarı katılabilecek. Yarışmaya katılanlara çeşitli hediyeler verilecek. 5 gün sürecek olan yarışmada, her günün birincilerinin yarışacağı özel final yarışması düzenlenecek. İzmit Cumhuriyet Parkı içinde bulunan amfi tiyatro alanında yüz yüze yapılacak ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak yarışma, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Kocaelispor camiasının yakından tanıdığı isimlerin jürilik yapacağı yarışmada 1 yarışmacıya en fazla 5 soru sorulacak.

Yarışmacılar her soruyu bildiğinde farklı hediyeler kazanacak. Büyük finali kazanan yarışmacıya da özel bir hediye verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin İzmit Belediyesi WhatsApp hattına Kocaelispor bilgi yarışmasına katılmak istediğini belirtip adını, soyadını ve telefon numarasını göndermesinin gerektiği belirtildi.

04 Tem 2020 - 10:39 - Gündem

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