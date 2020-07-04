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04 Tem 2020 - 10:54- Gündem G: 04 Tem 2020 - 10:55

800C ve 800K ilk seferini gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından mavi bayraklı sahillere her yıl düzenlenen otobüs seferleri bu yıl da 800C ve 800K hatları ile devam ediyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, bu yıl da vatandaşları Mavi Bayraklı sahillere aktarmasız ulaştıracak. 4 Temmuz’da (bugün) ilk seferini gerçekleştiren 800C ve 800K numaralı otobüsler, yaz boyunca devam edecek. Vatandaşlar sahillere hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşırken otobüslerin ilk seferlerinden itibaren yoğun talep görmesi gözlerden kaçmadı. Ayrıntılı saat ve güzergâh bilgileri www.e-komobil.com adresinden öğrenilebilecek.

800K VE 800C İLK SEFERİNDE

800C ilk seferini Körfez’den saat 07.15’de hareket ederek gerçekleştirdi. Vatandaşlar Cebeci’ye kadar aktarmasız giden otobüslerle konforlu yolculuğun keyfini çıkardı. İlk seferini gerçekleştiren bir diğer hat ise 800K oldu. Derince, İzmit ve Kerpe güzergâhında hareket eden hat, 07.30’da Körfez’den hareket ederek vatandaşların aktarmasız ulaşımlarını sağladı.

HAFTA İÇİ 800CK İLE ULAŞIM

UlaşımPark tarafından düzenlenen seferlerle vatandaşları hafta içi denize taşıyacak hat kodu 800CK olacak. Derince, İzmit, Kerpe, Kumcağız ve Cebeci güzergâhında gidecek 800CK hafta içi ilk seferini 07.00’de son seferini 21.00’da gerçekleştirecek. Gün boyu devam edecek seferlerle vatandaşlar aktarmasız ulaşımın keyfini çıkaracak.

04 Tem 2020 - 10:54 - Gündem

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