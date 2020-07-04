Havai fişek fabrikasının sahibi konuştu!

Ramazan topları ve havai fişek üreten Sakarya Hendek'teki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda dün bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Enkaza dönen fabrikada yangın çıktı. 4 işçi öldü, 3 işçi aranıyor, 114'ü de yaralandı. Bakanlar hemen bölgeye gitti. Yakınlarını kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.Fabrikanın Genel Müdürü Yaşar Coşkun aynı zamanda MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı. Coşkun, 2009, 2011 ve 2014’te patlamanın meydana geldiği fabrikanın ”Avrupa’nın en büyük ve en güvenli havai fişek fabrikası” olduğunu söylemişti. Habertürk’e konuşan Yaşar Coşkun ”Yönetmeliğe ve tüzüğe uygun çalıştık. Fabrikayı defalarca kez denetledik” iddiasında bulundu.