CHP’den Darıca çıkarması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, 12 ilçede başlattığı muhtarlık ve esnaf ziyaretleri programlarını Darıca’da gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Darıca Belediye Meclisi CHP grubu üyeleri Özkan Sarıtoprak ve Ayhan Şen, Darıca’daki 14 muhtarlıktan 13’ünü ve çevre esnafını ziyaret ederek mahallelerdeki sorunların çözümü için gün boyu saha çalışmasını sürdürdü.

DARICA’DAKİ 13 MUHTARLIĞA ZİYARET

CHP’liler muhtarlık ziyaretlerinde Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Aytun Er, Zincirlikuyu Mahalle Muhtarı Şaban Albaş, Yeni Mahalle Muhtarı Cemal Özdemir, Yeni Mahalle Muhtarı Sema Berk, Bayramoğlu Mahalle Muhtarı Ferman Aktaş, Emek Mahalle Muhtarı Recep Yelken, Cami Mahalle Muhtarı Hasan Basri Kayadelen, Osmangazi Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş, Nenehatun Mahalle Muhtarı Mustafa Güzelbaba, Sırasöğütler Mahalle Muhtarı Tuncay Odlukaya, Abdi İpekçi Mahalle Muhtarı İsmail Aydın ,Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Sıddık Topal ve Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Nevzat Aytekin ile görüştü.

MAHALLELERDEKİ SORUNLARI HERKESE DUYURMALIYIZ

Muhtarların mahallelerde hem halkın hem devletin en önemli temsilcileri olduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı “12 ilçede muhtarlık ziyaretlerimizi son hız sürdürüyoruz. Sizler halkın sesisiniz. Bu ziyaretlerimizin amacı siyaset yapmak değil, sizlerin ileteceği talep ve sorunları çözüme kavuşturarak halkımıza hak ettiği hizmeti götürebilmektir. Sizlerin ilettiği her sorunu çözüme kavuşturacak, belediye meclislerinde gündeme taşıyacağız. Mahallelerimizdeki sorunları herkese duyurmalıyız ki kimse daha fazla bu sıkıntıları görmezden gelmesin” ifadelerini kullandı

DARICA’NIN EMEKTAR İSİMLERİNE AHDE VEFA

Muhtarlık ziyaretlerinin yanı sıra mahallelerdeki esnafla da görüşen CHP’liler, gelen tüm talepleri çözüme kavuşturmak için düğmeye bastı. CHP’liler her ilçede olduğu gibi saha çalışmaları sırasında Darıca’daki partinin emektar isimlerini unutmadı. CHP’li heyet geçmiş dönem Darıca ilçe başkanı Selman Kösali, eski belde başkanı Ertan Kayıkçı, geçmiş dönem Darıca ilçe yöneticileriHacıbey Balcı, Süleyman Başak, Servet Yalçın ve partinin emektarlarından Fevzi Çiftçi'yi saha çalışmaları sırasında ziyaret ederek ahde vefa örneği gösterdi.