Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
04 Tem 2020 - 12:28- Siyaset G: 04 Tem 2020 - 12:30

CHP’den Darıca çıkarması

CHP Kocaeli İl Örgütü, 12 ilçede sürdürdüğü muhtarlık ve esnaf ziyaretleri için tüm gün boyunca Darıca’da sahadaydı
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü, 12 ilçede başlattığı muhtarlık ve esnaf  ziyaretleri programlarını Darıca’da gerçekleştirdi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Darıca Belediye Meclisi CHP grubu üyeleri Özkan Sarıtoprak ve Ayhan Şen, Darıca’daki 14 muhtarlıktan 13’ünü ve çevre esnafını ziyaret ederek mahallelerdeki sorunların çözümü için gün boyu saha çalışmasını sürdürdü.

DARICA’DAKİ 13 MUHTARLIĞA ZİYARET

CHP’liler muhtarlık ziyaretlerinde Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Aytun Er, Zincirlikuyu Mahalle Muhtarı Şaban Albaş, Yeni Mahalle Muhtarı Cemal Özdemir, Yeni Mahalle Muhtarı Sema Berk, Bayramoğlu Mahalle Muhtarı Ferman Aktaş, Emek Mahalle Muhtarı Recep Yelken, Cami Mahalle Muhtarı Hasan Basri Kayadelen, Osmangazi Mahalle Muhtarı Kenan Demirbaş, Nenehatun Mahalle Muhtarı Mustafa Güzelbaba, Sırasöğütler Mahalle Muhtarı Tuncay Odlukaya, Abdi İpekçi Mahalle Muhtarı İsmail Aydın ,Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Sıddık Topal ve Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Nevzat Aytekin ile görüştü.

MAHALLELERDEKİ SORUNLARI HERKESE DUYURMALIYIZ

Muhtarların mahallelerde hem halkın hem devletin en önemli temsilcileri olduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı “12 ilçede muhtarlık ziyaretlerimizi son hız sürdürüyoruz. Sizler halkın sesisiniz. Bu ziyaretlerimizin amacı siyaset yapmak değil, sizlerin ileteceği talep ve sorunları çözüme kavuşturarak halkımıza hak ettiği hizmeti götürebilmektir. Sizlerin ilettiği her sorunu çözüme kavuşturacak, belediye meclislerinde gündeme taşıyacağız. Mahallelerimizdeki sorunları herkese duyurmalıyız ki kimse daha fazla bu sıkıntıları görmezden gelmesin” ifadelerini kullandı

DARICA’NIN EMEKTAR İSİMLERİNE AHDE VEFA

Muhtarlık ziyaretlerinin yanı sıra mahallelerdeki esnafla da görüşen CHP’liler, gelen tüm talepleri çözüme kavuşturmak için düğmeye bastı. CHP’liler her ilçede olduğu gibi saha çalışmaları sırasında Darıca’daki partinin emektar isimlerini unutmadı. CHP’li heyet geçmiş dönem Darıca ilçe başkanı Selman Kösali, eski belde başkanı Ertan Kayıkçı, geçmiş dönem Darıca ilçe yöneticileriHacıbey Balcı, Süleyman Başak, Servet Yalçın ve partinin emektarlarından Fevzi Çiftçi'yi saha çalışmaları sırasında ziyaret ederek ahde vefa örneği gösterdi.

 

04 Tem 2020 - 12:28 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Akpınar’dan İkranur cinayetine sert tepki mask
Akpınar’dan İkranur cinayetine sert tepki
Gürel: Gölcük üvey evlat muamelesi görüyor mask
Gürel: Gölcük üvey evlat muamelesi görüyor
SP’li başkanlar, ‘82’ plaka ile mesaj verdiler mask
SP’li başkanlar, ‘82’ plaka ile mesaj verdiler
“Sizler halkın sesisiniz, bizler de sizin sesiniz olacağız” mask
“Sizler halkın sesisiniz, bizler de sizin sesiniz olacağız”
Şanbaz Yıldız görev dağılımı yaptı mask
Şanbaz Yıldız görev dağılımı yaptı
Deva Partisi İl Başkanı belli oldu mask
Deva Partisi İl Başkanı belli oldu
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yumurta hastalığa sebep oluyor! mask
Yumurta hastalığa sebep oluyor!
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz? mask
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı mask
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı! mask
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı!
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı! mask
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı!
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı mask
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı

GALERİ

Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü mask
Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı mask
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı mask
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı
Yürek burkan aile dramı! mask
Yürek burkan aile dramı!
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü mask
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar! mask
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL