CHP’li başkanlardan Armaner’e duygulandıran ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, Türkiye'nin ilk ilahiyat profesörlerinden, tüm hayatını bilime adamış ve ülkemize birçok alanda sunduğu değerli katkılarla tanınan 101 yaşındaki Prof. Dr. Neda Armaner'i Darıca’daki evinde ziyaret etti.
YİNE GELECEĞİZ
Ziyaret karşısında oldukça duygulanan Armaner, “Sizler tarafından hatırlanmak, sizleri misafir etmek beni çok mutlu etti. Bu güzel ve nazik ziyaretinizden ötürü sizlere çok teşekkür ediyorum.” dedi. Hayat yolculuğunu anlatan Prof. Dr. NedaArmaner’i CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş can kulağıyla dinledi. CHP’li başkanlar Armaner’e tekrar ziyaret sözü verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.