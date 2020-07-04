CHP Kocaeli, savunmanın kahramanlarının yanında

Avukatlık kanunda yapılmak istenen çoklu baro kurulması ve nispi temsil sistemi gibi konuların yer aldığı yasa tasarısı değişikliğine ilişkin ülke genelinde tepkiler çığ gibi büyüyor. Söz konusu değişikliğe dur demek amacıyla tüm baroların katılımıyla dün Ankara’da düzenlenmek istenen Savunma Mitingi’nin iptal edilmesi ve avukatlara biber gazıyla yapılan müdahale tüm Türkiye’yi ayaklandırdı. Daha önce Kocaeli Barosu’nun Ankara’ya başlattığı yürüyüşe destek vermek için Baro Başkanı Av. Bahar Candemir Gültekin ve yönetimini Kocaeli Adliyesi önünden uğurlayan CHP Kocaeli İl Örgütü bu kez Gebze Adliye Binası önünde oturma eylemi yapan savunmanın yanında yer aldı.

SAVUNMANIN YANINDALAR

Mitingin iptalini ve avukatlık kanunda yapılmak istenen değişikliği protesto etmek amacıyla Gebze Adliyesi önünde oturma eylemi düzenleyen avukatlara CHP Kocaeli alkışlarla destek verdi. CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, ilçe yöneticileri, Darıca Belediye Meclisi CHP grubu üyeleri Özkan Sarıtoprak ve Ayhan Şen eyleme katılarak savunmanın kahramanlarına ‘Yanınızdayız’ mesajını verdi.