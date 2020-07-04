Başiskele’nin bütçesi 6 Temmuz’da görüşülecek

Başiskele Belediye Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün başkanlık yaptığı toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. Açılış ve yoklamanın ardından 2019 Yılı Denetim Raporu hakkında bilgi sunumu yapıldı. Meclis’te 23 madde görüşülerek karara bağlandı.

ENCÜMEN VE KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Başiskele Belediyesi Meclis Toplantısı’nda yapılan seçimlerde encümen ve komisyon üyeleri de belli oldu. Yapılan gizli oylamada Encümen üyeliğine Nurettin Hoylan, Şakir Özkaraaslan ve Serhat Beyazıt; İmar Komisyonu üyeliğine Sadullah Keleş, Ali Değirmenci, Metin Demir, AdilayFuruncu ve Mustafa Gürsoy; Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Hasan Numan Tonka, ZülküfTanta, Muzaffer Can, Veysel Boyuneğmez ve Zeki Karataş seçildi. Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyesi olarak ise Metin Kırcı seçildi.

BÜTÇESİ 6 TEMMUZ’DA GÖRÜŞÜLECEK

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Dolu Kadro Derece Değişikliği yapılması ile ilgili teklif yazısı oy çokluğuyla kabul edildi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün mülkiyeti Başiskele Belediyesi’ne ait Yuvacık mevkii Fatih Mahallesi 802 ada 1 no.lu parselde bulunan Yuvacık Kültür Merkezi binasının 1. Katının 5 yıllığına Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz tahsis edilmesi ile ilgili teklif yazısı oy çokluğuyla kabul edildi. Başiskele Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Bütçe Kesin Hesap görüşülmesi ve karara bağlanması için 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek.