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Gölcük Şehitler Mahallesi D-130 karayoluna seyreden 41 GK 732 plakalı motosikletin sürücüsü, yeni aldığı motosiklet lastiklerini taşımak için ilginç bir yöntemi seçti. Sürücü, yeni aldığı 2 lastiği vücuduna geçirdi. Kask takmayan ve belindeki lastiklerle birlikte trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.