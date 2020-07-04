Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Karamürsel’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü Kutlama etkinlikleri nedeniyle ilk tören Karamürsel Alp’ in mezarı başında Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan törenlere, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Uğur, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi ilçe başkanları, STK temsilciler, okul müdürleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

KURAN-I KERİM OKUNDU

Karamürsel Alp’in kabrine şükran ziyaretinde bulunan heyet, ilçe müftülüğünce Karamürsel Alp ve şehitlerimiz ve için kuran-ı kerim okunarak ardından dua edildi. Atatürk Anıtı’na Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın çelenk koymasıyla başlayan ikinci tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

DESTANSI KAHRAMANLIK

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, kurtuluş savaşında Karamürsel halkının göstermiş olduğu destansı kahramanlıktan bahsetti. Karamürsel’in kurtuluşunun 99. anma töreni Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın yapmış olduğu konuşma ile son buldu. Törenin ardından ilçe müftülüğü tarafından şehitler için cemaatin katılmadığı Karamürsel Merkez Camii’nde mevlid-i şerif okunarak Karamürsel Belediye sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.