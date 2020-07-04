Gazete Duvar'ın haberine göre MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı şube başkanları ile birlikte Sakarya'ya gelerek fabrika sahibi ve MÜSİAD Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a ‘moral’ desteği verdi. Olay yerinde Coşkun'la görüşen MÜSİAD Yöneticileri daha sonra Bayraktepe'ye geçerek burada yemek yedi. Yemek fotoğrafı MÜSİAD Bursa Şubesi'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşım gelen tepkiler üzerine bir süre sonra silindi.
"FABRİKAYI DEFALARCA DENETLEDİK"
Fabrikanın Genel Müdürü Yaşar Coşkun aynı zamanda MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı. Coşkun, 2009, 2011 ve 2014’te patlamanın meydana geldiği fabrikanın ”Avrupa’nın en büyük ve en güvenli havai fişek fabrikası” olduğunu söylemişti. Habertürk’e konuşan Yaşar Coşkun ”Yönetmeliğe ve tüzüğe uygun çalıştık. Fabrikayı defalarca kez denetledik” iddiasında bulundu.
Denetimleri sürekli yapılan bir fabrika olduklarını ileri süren Coşkun, “İncelemeler yapıldıktan sonra daha detaylı bilgilendirme yapılacak” diye konuştu.
İşte o paylaşım:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.