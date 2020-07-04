Edinilen bilgilere göre Garanti Bankası Gebze İsmetpaşa Şubesi’nde bir çalışanın Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu şube karantinaya alındı. Tedbir amaçlı 2 hafta kapalı olan şubenin çalışanları ise evden hizmet vereceği öğrenilirken temaslı olan kişilerin tespiti ile ilgili filyasyon çalışması başlatıldı.