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04 Tem 2020 - 15:38- Spor G: 04 Tem 2020 - 15:42

Sporun ve sporcunun dostu Adnan Sak oğlunu nişanladı

Dilovası Belediyespor Kulübü Başkanvekili Adnan Sak’ın oğulları Fatih ile Gebze’nin saygın ailelerinden, işçi emeklisi Ramazan Duman ile ev hanımı Fatma Duman’ın kızları Seda Hanım evliliğe ilk adımlarını attı.

Erdem ÖVÜÇ
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Sosyal sorumlulukları ve yardımseverliği ile bilinen Güler Sak hanımefendi ile ilimizde çok geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen iş insanlarından, önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Dilovası Belediyespor Kulübü Başkanvekili Adnan Sak’ın oğulları Fatih ile Gebze’nin saygın ailelerinden, işçi emeklisi Ramazan Duman ile ev hanımı Fatma Duman’ın kızları Seda Hanım evliliğe ilk adımlarını attı.

ISPARTA’DAN ÖZEL KONUKLAR

Aileler arasında, Adnan Sak’ın Darıca’daki evinde gerçekleşen nişanın özel konukları Isparta’nın dünyaca ünlü elmalarının yetiştiği Gelendost İlçesi’nin belediye başkanı Mehmet Sezgin ile eşi Melek Sezgin Hanımefendiydi. Başkan Mehmet Sezgin, bir birine çok yakışan çiftin yüzüklerini takarken bir ömür boyu aile saadeti diledi ve “Evlilik çok kutsal bir müessesedir. Bir çatının altında yaşamak adına atılan ilk adımın hayırlara vesile olmasını diliyor, Duman ve Sak ailelerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

DÜNÜR ADAYLARINDAN TEBRİK

Dilovası Belediyespor Kulüp Başkanı Recep Laç, Körfez ilçenin sevilen simalarından Emin Öztürk ve iş insanlarının da konuk olduğu cemiyette konuşan damadın babası Adnan Sak “Değerli dostlar… Bizler için çok özel bir gün için buradayız. Kızımız Seda ile oğlumuz Fatih’in mutluluğuna ortak olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Gelinin babası Ramazan Duman da “Allah herkesin evlatlarının mürüvvetlerini görmeyi nasip etsin. Oğlumuz ve kızımıza yüce Allah bir ömür boyu sağlık, huzur ve bereket versin” ifadelerine yer verdi.

İŞYERİNDE BAŞLAYAN AŞK

Konuşmaların ardından gelin ile damat çalınan dans şarkısı eşliğinde alkışlarla giriş yaptı. Adnan Sak’ın sahibi olduğu Faz Döküm’deki fabrikada bir birine aşık olan ve 7 ay süre içerisinde evlenme kararı alan Seda ve Fatih’in dansı sonrası takı törenine geçildi. Pandemi süreci nedeni ile sosyal mesafe kurallarının en üst seviyede uygulandığı nişanda damadın babası Adnan Sak çaldığı saz, Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nde görevli Oktay İşleyen de sesi ile konukları tabiri caizse büyüledi. Gelin Seda Hanım da söylenen türkülere eşlik ederken, muhteşem nişan töreni bol ikramlı sohbetlerle son buldu.

04 Tem 2020 - 15:38 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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