Bizim Cankat, Altınova’yı uçurdu

İlimizin başarılı futbolcularından Cankat Ezgi, Altınova Belediyespor’unBAL’a çıkmasında önemli bir pay sahibi oldu. Kocaelispor’da da forma giyen başarılı orta saha oyuncusu açıklamasında “Sezonu Altınova Belediyespor forması ile en yakın rakibimizin 5 puan önünde şampiyon olarak tamamladık ve haneye Kocaeli şampiyonluğundan sonra Yalova şampiyonluğu da ekledik. Çok şükür Altınova Belediyespor’u ait olduğu lige geri döndürdük. Bu başarıda emeği geçen başkan,yönetim,teknik ekip,kulüp personeli,taraftar ve takım arkadaşlarımın hepsinin emeğine, bileğine sağlık. Rabbim inşallah her sene böylesi güzel dostluklarla güzel şampiyonluklar nasip eder” ifadelerine yer verdi.