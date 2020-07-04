Derince de antrenmanları bıraktı

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor dün yaptığı antrenmanla çalışmalarına ara verdi. Böylece ilimiz takımlarından antrenman yapan kimse kalmadı. TFF’den yapılacak olan tescil açıklamasını bekleyen Sarı Lacivertlilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 3. Lig’de gruplarında ilk iki sıradaki takımların 2. Lig’e alınacağı konusu ağır basarken, karar bu şekilde çıkarsa temsilcimiz Derince de adını üst lige yazdıracak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.