Derince de antrenmanları bıraktı

3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor dün yaptığı antrenmanla çalışmalarına ara verdi. Böylece ilimiz takımlarından antrenman yapan kimse kalmadı. TFF’den yapılacak olan tescil açıklamasını bekleyen Sarı Lacivertlilerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 3. Lig’de gruplarında ilk iki sıradaki takımların 2. Lig’e alınacağı konusu ağır basarken, karar bu şekilde çıkarsa temsilcimiz Derince de adını üst lige yazdıracak.