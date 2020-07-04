Fethi Satıcı’ya ahde vefa

Darıca Gençlerbirliği’nin tarihine tanıklık eden Fethi Satıcı, Sarı Yeşilli kulüp tarafından onurlandırıldı. Kulüp Başkanı Arif Gülen vermiş olduğu hizmetler için “Ahde Vefa” duygusuyla unutulmadığını hatırlatmak ve oluşturulacak Darıca Gençlerbirliği Müzesi için kendisinde bulunan arşivleri kullanmak için Fethi Satıcı’yı evinde ziyaret ederek anlamlı bir davranışa imza attı.