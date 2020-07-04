Darıca “Oynansın” isterdi!

3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden TFF’nin ligleri oynatmama kararına tepki gösteren kulüplerden birisi olan Darıca Gençlerbirliği’nde teknik ekip ve futbolcular tatile çıktı. Teknik ekip ve futbolcularla birlikte toplantı yapan Gülen, sezon arasında yapılacak tatil için futbolcu ve teknik heyetle vedalaştı.