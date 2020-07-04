İzmit Belediyespor transferi noktaladı

İlimizi yeni sezondaKadınlar EuroleagueAvrupa Kupası’nda temsil etmesi beklenen, ancak Eurocup’a doğrudan katılma şansı bulunan İzmit Belediyespor, geçen sezon da kadrosunda bulunan genç sporcular Emel Sığırcı ve İzmitli sporcu Defne Melissa Paylar ile yeniden söz kesti. Mavi Yeşilli takım dış transferde de Miray Şahin’i renklerine bağlayarak transferi noktaladı ancak İzmit ekibinin geleceğe yatırım olarak bir sporcuyu daha kadroya ekleyebileceği belirtildi.

MİRAY SAĞIR KİMDİR?

Geçen sezon Elazığ İl Özel İdare’de forma giyen ve 1 numara pozisyonunda oynayan Miray, Elazığ takımı ile çıktığı 16 maçta 2.6 sayı, 1.1 asist ve 1.1 ribaunt ile ortalamaları ile oynadı. 1993 doğumlu sporcu daha önce Ormanspor, İstanbul Üniversitesi ve Samsun Canik takımlarında forma giydi. Miray, İzmit Belediyespor’un genç koçu Fırat Okul’un İstanbul Üniversitesi ve genç milli takımlardan da sporcusuydu. Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nde sezon 2 Ekim’de başlayacak. İzmit Belediyespor takvime göre 23 ve 30 Eylül’de Euroleague ön eleme maçları oynayacak.