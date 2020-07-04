Gizem, Çankaya’ya, Anigwe Çukurova’ya gitti

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nda geçen sezon forma giyen iki sporcunun yeni adresleri belli oldu. Milli oyun kurucu Gizem Yavuz, Ankara’nın Çankaya takımına, Birleşik Amerikalı pota altı sporcusu Kristine Anigwe ise Çukurova takımı ile anlaştı.