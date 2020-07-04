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04 Tem 2020 - 15:45- Spor G: 04 Tem 2020 - 15:46

Koştur: Genç bir oyuncu kaldı

İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koştur, 2019-2020 sezonunu 5. sırada tamamladıklarını belirtti ve “Takımımız yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek.
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İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koştur, 2019-2020 sezonunu 5. sırada tamamladıklarını belirtti ve “Takımımız yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek. 2020-2021 sezonu için transferde sadece genç bir oyuncu ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Onun dışında tüm transferlerimiz ve teknik ekibimiz ile anlaşmış olup İzmit’in adını Avrupa'da en iyi şekilde duyurmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diye konuştu.

04 Tem 2020 - 15:45 - Spor

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