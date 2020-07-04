Pehlivanlar bekliyor!

Yaklaşık 7 asırlık gelenek, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl yapılacak mı yapılamayacak mı? Pehlivanlar bu soruya yanıt arıyor. Konu ile ilgili top yine Bilim Kurulu’nda gönderildi. Nihai kararın 1 hafta içerisinde verilmesi bekleniyor. Kısacası Bilim Kurulu ne derse o olacak. Ancak bu konuda Güreş Federasyonu da eleştiriliyor. Gereken çalışmalarınyapılamadığı ve bir raporun sunulmadığı belirtiliyor. Pehlivanların hemen hemen hepsi, asrın güreşlerinin bu yıl da gerçekleşmesini istiyor.