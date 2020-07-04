Erdin Bilgiç: Kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız

Çalışmalara başladıklarını belirten Bilgiç ve şu şekilde konuştu: Kulübün eski kötü, karanlık günlerine dönmemesi için kalıcı projelere ihtiyacımız var. Bunların hepsi için çalışmalarımız başladı. Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım ile bunları konuşup değerlendirdik. Kendisi her zaman olduğu gibi yine ilgiyle karşıladı. Karamürselspor'un öz kaynakları olmalı ve kendi ayaklarının üzerinde durmalı.

FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ

100.yılını kutlamaya hazırlanan bir camiayız. Hedefimiz 100.yılda en az 3.Lig’de olmak. “En az” diyorum çünkü bu camianın ve ilçenin büyük hedefleri var. Burada o potansiyel fazlasıyla mevcut. İlçenin Türk futboluna kazandırdığı isimler ortada. Bunları fırsata çevirmeliyiz. Hedefe giden ilk engel bu lig. Hedefe adım adım gidebilmek ve istenilen yere ulaşmak için ilk yapmamız gereken bu sezon şampiyon olmalıyız.

4-5 İSABETLİ TRANSFER

Gelecek haftanın başında yönetim kurulundaki arkadaşlarla bir araya gelerek resmen çalışmalara başlayacağız. Takımımız iyi oyunculardan kurulu bir takım. Hocamızın da raporu ve isteğine göre neredeyse bir arada tutmak istiyoruz. Takımı korumak hedefimiz Sonra 4-5 isabetli takviye ile yeni sezonun hazırlıklarına başlayıp çok iyi hazırlanacağız. Yolumuz uzun işimiz çok. Bugüne kadar olduğu gibi istişare ile gönül birliği ile bu yolu yürümeye devam edeceğiz.

CEM BAKİ İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Bizlere sayısız başarı yaşatan takımlarımızın başında olan teknik direktörümüz Cem Baki ile yola devam etmek istiyoruz. Hocamız da isterse şampiyonluk yolunu birlikte yürüyeceğiz. İlçemizin futboldaki gururu olan Cem Baki, teknik direktörlük sürecinde de unutulmaz işlere imza attı. Ama en güzel imzayı bu sezon profesyonel liglere çıkarak atacağız.

İNANANLARI MAHCUP ETMEYECEĞİZ

Büyük bir heyecan içindeyim. Bu ekiple büyük sevinçler yaşadık. Başkanımız değerli abimiz Ali Yılmaz'a yürekten teşekkür ederim. Taşın altına gövdesini koydu.Yine bu ekipte bizimle olmaya, yol göstermeye devam edecektir. Yönetim kurulunda beni bu göreve layık gören arkadaşlarıma ve büyüklerime, Karamürselspor taraftarına ve belediye başkanımız İsmail Yıldırım'a teşekkür ederim. İnananları, güvenenleri mahcup etmeyeceğiz.