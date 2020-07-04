Uzuner: Son derece yerinde bir karar

Genç teknik adam açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''TFF tarafından 2. ve 3. liglerin oynanmaması kararı bizim açımızdan da çok iyi oldu. Hem Covid-19, hem de sıcaklarla boğuşmak oldukça zor olacaktı. Daha önceki röportajlarımda da bu konu ile ilgili düşüncelerim oynanmaması yönündeydi. Tam isabet oldu.
TEŞEKKÜR ETTI
Sezon başından beri desteğini esirgemeyen Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer’e, siyasi parti İlçe başkanlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, kulüp başkanımız Hüseyin Çardak ve yönetim kurulumuza, hizmet etmiş teknik kadrolardaki hocalarımıza,cefakar kulüp çalışanlarımıza,her koşulda ve şartta bizi yalnız bırakmayan büyük Gölcükspor taraftarlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.