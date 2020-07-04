04 Tem 2020 - 21:00- Spor

Bizim Gökdeniz, Milli takıma abone oldu!

U-19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosu açıklandı. Kadroda Kocaelispor’dan Süper Lig takımlarından Antalyaspor’a transfer olan Gökdeniz de yer aldı. Ay Yıldızlılar, Elit Tur'da Hırvatistan, Portekiz ve Slovakya ile mücadele edecek.