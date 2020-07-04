Bizim Gökdeniz, Milli takıma abone oldu!

U-19 Milli Takımımızın 2-8 Eylül 2020 tarihleri arasında Hırvatistan'da oynayacağı UEFA U-19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarının aday kadrosunda Gökdeniz Bayrakdar da yer aldı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 25 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
U-19 MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU
KALECİLER
Muhammet Taha Tepe (Niğde Anadolu)
Arda Akbulut (Trabzonspor)
Doğan Alemdar (Kayserispor)
Boğaçhan Kazmaz (Çaykur Rize
DEFANS
Ravil Tagir (Altınordu)
Erdoğan Kaya (Beşiktaş)
Işık Kaan Arslan (Galatasaray)
Halil Duman (Beşiktaş)
Kerem Kalafat (Beşiktaş)
Yusuf Can Esendemir (Niğde Anadolu)
Süleyman Luş (Galatasaray)
Batuhan Ekinci (Fenerbahçe)
Atakan Gündüz (Trabzonspor)
ORTA SAHA
Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu)
Veysel Karani Ünal (Giresunspor)
Emre Yıldız (Beşiktaş)
Oğuzhan Akgün (Beşiktaş)
Doğukan Efe (Osmanlıspor)
İlkay İşler (Beşiktaş)
Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe)
Erkan Süer (Galatasaray)
Taha Tunç (Trabzonspor)
Ozan İsmail Koç (Bursaspor)
Efe Binici (Göztepe)
FORVET
Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor)
Ali Yavuz Kol (Tarsus İdman Yurdu)
Eren Sami Dinkci (Werder Bremen)
Muhammet Arslantaş (Başakşehir)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.