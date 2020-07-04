Hodri Meydan dev koreografiye hazırlanıyor!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Hodri Meydan tarihinin en büyük koreografisini açmayı planlıyoruz.Sosyal mesafeden ötürü ve kısıtlı kontenjan olması nedeniyle de koreografiye entegre etmiş olduğumuz yeşil ve siyah maskesini takmamız gerekmektedir. Koreografi, Maraton tribününde açılacağından maratona girecek olan 2bin kadar taraftarın tek tip giyineceğinden ve derneğimiz tarafından bu kişilerin belirleneceğinden dolayı ürünleri almaları gerektiği konusunda duyuru yayınlanmış ve bu duyuru yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur. Yanlış anlaşılacak bir şey yoktur. Ayrıca 2019-2020 3 lig şampiyonu olan Kocaelispor’un taraftarının “Şampiyon” takımının forma ve ürünlerini alması, üstünde taşıması asli görevi ve şampiyon taraftarının şerefidir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.