Hodri Meydan dev koreografiye hazırlanıyor!

Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Hodri Meydan tarihinin en büyük koreografisini açmayı planlıyoruz.Sosyal mesafeden ötürü ve kısıtlı kontenjan olması nedeniyle de koreografiye entegre etmiş olduğumuz yeşil ve siyah maskesini takmamız gerekmektedir. Koreografi, Maraton tribününde açılacağından maratona girecek olan 2bin kadar taraftarın tek tip giyineceğinden ve derneğimiz tarafından bu kişilerin belirleneceğinden dolayı ürünleri almaları gerektiği konusunda duyuru yayınlanmış ve bu duyuru yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur. Yanlış anlaşılacak bir şey yoktur. Ayrıca 2019-2020 3 lig şampiyonu olan Kocaelispor’un taraftarının “Şampiyon” takımının forma ve ürünlerini alması, üstünde taşıması asli görevi ve şampiyon taraftarının şerefidir.