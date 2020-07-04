Haşim Arda: Çok sevinemiyorum!

Burak Süleyman, Sefa gibi abilerini izleyerek büyüdüğünü, bu futbolcularla aynı takımda şampiyonluk yaşamanın çok anlamlı olduğunu belirten Haşim Arda şu ifadelere yer verdi: Kocaelispor’un alt yapısında oynarken, Sefa abi gibi Burak abi gibi değerli abilerimi izledim. Bugün ise onlarla şampiyonluk yaşadım.
OYNAMAK İSTERDİM
Geçen sezon “Şampiyon olacaksınız” deselerdi inanmakta güçlük çekerdim. Süper Lig’e kadar es vermeden çıkacağımıza inanıyorum. Kendi adıma şampiyonluğa çok sevinemiyorum. Daha fazla oynayarak bu unvanı elde etmek isterdim. Şu da var. Keşke şampiyonluğumuzu saha içinde elde etseydik.
FORMAYI BIRAKMAYACAĞIZ
Malum bir süreç var. İnşallah taraftarımızla birlikte şampiyonluğumuzu doyasıya kutlarız. Kocaelispor’un alt yapısından çok değerli kardeşlerimiz yetişti. İnanıyorum ki aşağıdan bizim gelecek olan arkadaşlarım olacak. Bize bir şans gelirse bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz ve formayı kesinlikle bırakmayacağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.