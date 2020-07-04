Haşim Arda: Çok sevinemiyorum!

Burak Süleyman, Sefa gibi abilerini izleyerek büyüdüğünü, bu futbolcularla aynı takımda şampiyonluk yaşamanın çok anlamlı olduğunu belirten Haşim Arda şu ifadelere yer verdi: Kocaelispor’un alt yapısında oynarken, Sefa abi gibi Burak abi gibi değerli abilerimi izledim. Bugün ise onlarla şampiyonluk yaşadım.

OYNAMAK İSTERDİM

Geçen sezon “Şampiyon olacaksınız” deselerdi inanmakta güçlük çekerdim. Süper Lig’e kadar es vermeden çıkacağımıza inanıyorum. Kendi adıma şampiyonluğa çok sevinemiyorum. Daha fazla oynayarak bu unvanı elde etmek isterdim. Şu da var. Keşke şampiyonluğumuzu saha içinde elde etseydik.

FORMAYI BIRAKMAYACAĞIZ

Malum bir süreç var. İnşallah taraftarımızla birlikte şampiyonluğumuzu doyasıya kutlarız. Kocaelispor’un alt yapısından çok değerli kardeşlerimiz yetişti. İnanıyorum ki aşağıdan bizim gelecek olan arkadaşlarım olacak. Bize bir şans gelirse bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz ve formayı kesinlikle bırakmayacağız.