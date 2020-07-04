Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
04 Tem 2020 - 15:51- Spor G: 04 Tem 2020 - 15:52

Kaleci Ercüment: Kimse bu konuda bir kelime bile yapamaz!

Kocaelispor’un deneyimli file bekçisi Ercüment Kafkasyalı, açık ara farkla şampiyon olduklarının altını çizdi ve “Kimse bize şampiyonluk konusunda kelime bile yapamaz” dedi.
mask

Geçmiş dönemdeki futbolcuların da bu sezonki şampiyonlukta emek sahibi olduğunu ifade eden Ercüment “Aslında sonuna kadar oynayıp saha içinde şampiyon olmak istiyorduk. Çok şükür büyük puan farkı yaptık. Bu konuda kimse bize tek bir kelime bile yapamaz.Kocaelispor uzun yıllar bu başarı için mücadele verdi. Bizden önceki arkadaşlarımız Play-Off finali, yarı finali heyecanı yaşattı. Bu şampiyonlukta hakları var.Transfer açıldı, biz geldik ve Rabbim şampiyonluk nasip etti. Tedbirler mutlaka olacaktır. Takım dağıldı ancak önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya geleceğiz ve kısmet olursa şampiyonluğumuzu kutlayacağız.

 

04 Tem 2020 - 15:51 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

Yurtiçi Satış bölümüne; * Teknik okul veya Ön lisans mezunu * Askerlik vazifesini yerine getirmiş 28 yaşını geçmemiş * Ehliyetli ,araç kullanabil...

0262 335 63 66 /67/68/69

SEVKİYAT ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR

- 20- 40 Yaş aralığında - İstanbul ilinde tüm semtleri bilen - B Sınıfı Sürücü ehliyetine ve SRC belgesine sahip - İzmit-Başiskele-Kullar çevresin...

0 262 349 50 81-83-84

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

ELEMAN ARANIYOR

- İş yerimizde - İmalatçı, mekanik bakımcı ve montaj yapacak, - 20 ila 45 yaş arası, - Askerliğini yapmış, - MYK belgeleri ve eğitim sertifikal...

0262 335 51 15 OLCAY ÇELİK YAPI VE MAKİNE İMALAT BAKIM ONARIM A.Ş.

ACİL ELEMAN ARANIYOR

İddAa bayiine ­­­- İzmit merkezde ikamet eden, ­­­- Haftada 4/5 gün ve ­­­- Saat 14:00-22/23:00 arasında çalışacak - Emekli bay eleman aranıyo...

SATILIK DUBLEX DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI

İKİZLER KURBANLIK

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.

0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK

Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR

İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.

0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Hodri Meydan dev koreografiye hazırlanıyor! mask
Hodri Meydan dev koreografiye hazırlanıyor!
Uzuner: Son derece yerinde bir karar mask
Uzuner: Son derece yerinde bir karar
Erdin Bilgiç: Kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız mask
Erdin Bilgiç: Kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız
Koştur: Genç bir oyuncu kaldı mask
Koştur: Genç bir oyuncu kaldı
Pehlivanlar bekliyor! mask
Pehlivanlar bekliyor!
İzmit Belediyespor transferi noktaladı mask
İzmit Belediyespor transferi noktaladı
Anket Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yumurta hastalığa sebep oluyor! mask
Yumurta hastalığa sebep oluyor!
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz? mask
Fethiye Caddesi için hangi projeyi beğendiniz?
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı! mask
Alkan ailesi de patlayan fabrikadaydı!
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı mask
İzmit Belediyesi Kültür Müdürü görevden alındı
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı! mask
Annesine dua okuttururken koronavirüs yaydı!
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı mask
Körfez'de bir sokak daha karantinaya alındı

GALERİ

Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü mask
Dağa taşa Kur’an okuyan hurdacı sosyal medyada büyük ilgi gördü
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı mask
Gebze'de ev ve iş yerlerini sular altında bırakan boru böyle patladı
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı mask
Akaryakıt hırsızlarına operasyon: 9 gözaltı
Yürek burkan aile dramı! mask
Yürek burkan aile dramı!
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü mask
Su borusu patladı, ortalık savaş alanına döndü
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar! mask
Antremanı yarıda bırakıp, meşale yaktılar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL