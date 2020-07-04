Kaleci Ercüment: Kimse bu konuda bir kelime bile yapamaz!

Geçmiş dönemdeki futbolcuların da bu sezonki şampiyonlukta emek sahibi olduğunu ifade eden Ercüment “Aslında sonuna kadar oynayıp saha içinde şampiyon olmak istiyorduk. Çok şükür büyük puan farkı yaptık. Bu konuda kimse bize tek bir kelime bile yapamaz.Kocaelispor uzun yıllar bu başarı için mücadele verdi. Bizden önceki arkadaşlarımız Play-Off finali, yarı finali heyecanı yaşattı. Bu şampiyonlukta hakları var.Transfer açıldı, biz geldik ve Rabbim şampiyonluk nasip etti. Tedbirler mutlaka olacaktır. Takım dağıldı ancak önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya geleceğiz ve kısmet olursa şampiyonluğumuzu kutlayacağız.