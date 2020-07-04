Kemal Can: Bu formayı uzun yıllar giymek istiyorum

Kocaelispor’un beyefendi stoperi Kemal Can Aydemir, Kocaelispor formasını önümüzdeki yıllarda da terletmek istediğini belirtti. “Kapı” lakaplı futbolcu “Kocaelispor’da şampiyonluk yaşadığım için çok gururluyum. 4 yıldır uğraştık. 2 kez çok yaklaşık ve sonunda başardık. Ancak Kocaelispor’u 2. Lig de kesmemeli. İnşallah önümüzdeki sezon da üst çıkarız ve ben de bu oluşumun içinde olurum. Bu takımın Süper Lig’e en kısa sürede çıkacağını düşünüyor ve uzun yıllar Kocaelispor forması giymek istiyorum. BAL’dan çıktığımızda Fethiye Caddesi’ndeki insan selini gördük. Aynısının olmasını sabırsızlıkla bekliyorum.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.