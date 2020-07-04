Şampiyonluk tişörtleri 41 lira!

Önümüzdeki sezon 2. Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor’un şampiyonluk tişörtleri satışa çıktı. Günün anısına özel olarak tasarlanan tişörtler 41 liradan satılıyor. Belsa Plaza 2. Kat ve Köseköy’de yer alan Kartepe Sportifmağazalarından tişörtler temin edilebilir.