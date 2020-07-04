Yahya Kemal’den Hendeklilere taziye

İlimizin başarılı orta saha oyuncularından, son olarak Yalova BAL takımlarından Hendekspor’da forma giyen Yahya Kemal Baki, Hendek’teki havai fişek patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi. Yahya Kemal “Hendek’teki facia hepimizi derinden üzmüştür. Benim de antrenmanlara, maçlara giderken yanından geçtiğim fabrikada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim” diye konuştu. Öte yandan Yahya Kemal’in adı önümüzdeki sezon için Gölcükspor ile anılıyor. Gölcükspor Teknik Direktörü Ömer Faruk Uzuner’in eski öğrencilerinden olan Yahya Kemal’in Kırmızı Siyahlı formayı giyeceği tahmin ediliyor.