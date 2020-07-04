Yahya Kemal’den Hendeklilere taziye

İlimizin başarılı orta saha oyuncularından, son olarak Yalova BAL takımlarından Hendekspor’da forma giyen Yahya Kemal Baki, Hendek’teki havai fişek patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi. Yahya Kemal “Hendek’teki facia hepimizi derinden üzmüştür. Benim de antrenmanlara, maçlara giderken yanından geçtiğim fabrikada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim” diye konuştu. Öte yandan Yahya Kemal’in adı önümüzdeki sezon için Gölcükspor ile anılıyor. Gölcükspor Teknik Direktörü Ömer Faruk Uzuner’in eski öğrencilerinden olan Yahya Kemal’in Kırmızı Siyahlı formayı giyeceği tahmin ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.