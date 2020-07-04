Şirinspor, Ceyhun muhtar için buluşuyor

Adını 2. Amatör Lig’den 1. Amatör Lig’e yazdıran Kartepe temsilcisi Şirinspor bugün yemekte bir araya geliyor. Başkan Hasan Cebeci, yönetim kurulu, Teknik Direktör Ufuk Öğütveren ve Şirinsulhiyeliler yer alacağı etkinliğin onur konukları kısa bir süre önce geçirdiği kalp krizinin ardından henüz 43 yaşında hayatını kaybeden Şirinsulhiye Muhtarı Ceyhun Gülser’in ailesi olacak.