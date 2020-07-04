Kocaelispor’dan komşuya taziye

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza için Kocaelispor Kulübü’nden taziye mesajı geldi. Yeşil Siyahlı kulüp“Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz” paylaşımı yaptı.