TED Kocaeli Koleji geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyor

Türk Eğitim Derneği Okulları, Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programlarının kazandırmayı hedeflediği bilgi, beceri ve değerlerin yanında, öğrencilerinin ilgi, yetenek ve gereksinimleri doğrultusunda onlara çeşitli alanlarda farklı programlardan yararlanma olanağı sağlıyor.

Bu amaçla geliştirilen Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİY); bilim alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyor. Bilim İnsanı Yetiştirme Programı mezunu olan öğrenciler özellikle üst öğrenim yaşamlarında akademik yönden ulusal ve uluslararası üniversitelere başvurularda önemli faydalar sağlıyorlar.

Program, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06/10/2009 tarihli ve 170 sayılı kararının Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanan onayı doğrultusunda sadece TED Okullarında uygulanıyor.

FARK YARATIYOR

BİY Programı, bilim kavramı doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerini zenginleştiren; öğrencilerin araştırma yapmalarını, araştırma sonucunda da ürün ortaya çıkarmalarını ve üretken olmalarını esas alan dört yıllık bir programdır. Bu programda, Türk Eğitim Derneği tarafından geliştirilmiş̧ ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 06/05/2019 tarih ve 10 sayılı kararına göre onaylanmış olan güncel Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri öğretim programları kullanılır. Geleceğe yön verecek bilim insanı adaylarını yetiştiren TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi, Kocaeli Üniversitesi ile yapmış olduğu iş birliği protokolü sayesinde öğrencilerine pek çok eğitim ve sertifika programları sunuyor, yapılan bilimsel çalışmalarda akademisyen desteği sağlıyor.

Programın gerekliliği olan projeler, deneyler ve akademisyen desteği konusunda başta Kocaeli Üniversitesi ve TED Üniversitesi olmak üzere diğer üniversitelerden de destek alarak eğitimi farklı platformlara taşıyor. Türkiye’nin aydınlık geleceğine ışık tutan TED Kocaeli Koleji sunduğu fırsatlar, donanımlı eğitim kadrosu, sosyal sorumluluk projeleri, ulusal ve uluslararası eğitim programları ile öğrencilerini yükseköğrenim ve meslek hayatları boyunca ayrıcalıklı kılarak onları yeniliğe açık, fırsatları değerlendirme becerisine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi başararak eğitimde fark yaratıyor.

EĞİTİME ARA VERMEDİ

TED Kocaeli Koleji, ilimizde eğitim öğretime başladığı günden bugüne bilimsel projeler geliştiren, ulusal ve uluslararası yarışmalar ve konferanslara katılım sağlayan, sanal şirketler kurarak yenilikçi iş fikirleri çerçevesinde geliştirdikleri inovatif ürünlerle bilim insanı adayı olan öğrencilerine yurt içi ve yurt dışı üniversitelere başvurularda önemli katkılar sağlıyor. TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi, pandemi sürecinde eğitime hiç ara vermeden mevcut ders programını değiştirmeden uygulayarak öğrencilerinin eğitimlerine en iyi şekilde devam etmelerini sağladı. Ayrıca bu süreci fırsata çevirerek tüm öğrencilerinin en az bir yazılım dili öğrenmelerini sağladı.

PANDEMİ NEDENİYLE 2020-2021 BİY PROGRAMINA LGS SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ KABULÜ

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’na her yıl 9. sınıf seviyesinde sınav ile öğrenci alınır. Ancak pandemi sürecinden dolayı bu yıla mahsus olmak üzere LGS sonuçlarına göre öğrenci kabul edilecektir. Programa başvuru için son tarih 18 Temmuz 2020’dir. (www.tedkocaeli.k12.tr)

BİY Programı 9. sınıf öğrencisi Murat Mert Fırat, UV-C ışınlarını kullanarak korona virüsü temizlemek amacıyla geliştirilen HNT 1921 adlı cihazın yazılımını geliştirerek aldığı ayrıcalıklı eğitim ile adını geleceğe yön verecek gençler arasına yazdırmayı başardı. Murat Mert Fırat ‘’TED Kocaeli Koleji Proje Ekibi’’nin bir üyesidir. Yıl boyunca pek çok alanda proje geliştiren ekip ulusal ve uluslararası yarışmalara ve fuarlara hazırlanır. TED Kocaeli Koleji, bilim alanında pek çok donanıma sahip, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında üretken, Ar-Ge bakış açısını özümsemiş bilimsel düşünceyi bir yaşam biçimi haline getirmiş ilk bilim insanı adaylarını 2020-2021 öğretim yılında mezun edecek. TED Kocaeli Koleji “takip eden değil, yol açan insanlar yetiştirme” ilkesi ile öğrencilerini geleceğe ve bilime yön veren dünya vatandaşları olarak yetiştirmeyi hedefliyor.