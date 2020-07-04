Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
* Bugün açılışı yapılacak Kartal Şehir Hastanesi İstanbul’un gözdelerinden biri olacaktır.
* Eski hastaneyi yıkarak her bakımdan daha güçlü bir hastane inşa ettik. Depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik. 5 bloktan oluşan, otoparkı ve konferans salonu olan bu yapıyı İstanbul’a kazandırdık.
CORONA İLE MÜCADELE
* Dünya genelinde, corona virüsü bize sağlığın ve sağlık alt yapısının önemini gösterdi.
* Çok kısa sürede inşa ettiğimiz sağlık alt yapımızı bu dönemde de güçlendirdik. Aldığımız tedbirlerle ile salgını en düşük atlatan ülkeler arasında yer aldık. Hiçbir hastamızı kapıdan çevirmedik.
* Sağlık çalışanlarının maske bulamadığı görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Dünyanın 138 ülkesine sağlık yardımında bulunduk.
* Salgınla beraber her alanda hayatımızı derinden etkileyen bir durum ortaya çıktı. Bu süreçte aşı çalışmaları sürse de, bir süre daha corona ile yaşayacağız. İster kapalı ister açık bütün vatandaşlarıma sesleniyor, gelin şu sigarayı bırakın.
ASKER UĞURLAMASI
* Asker uğurlamada ortaya çıkan görüntüler rahatsız edici. Bundan böyle İstanbul’da buna izin vermeyeceğiz. Sen orada uğurlama yaparken arkadaşını da zehirliyorsun.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.