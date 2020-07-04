Körfezli oyuncu Tok 2’nci Kılıç Arslan oluyor

15 Temmuz Çarşamba günü Isparta’da “1176 Miryokefalon Türklerin Şafağı” adlı sinema filminin çekimlerine başlanacak. Isparta, Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir bölgelerinde çekilecek olan sinema filmini Kocaeli Körfezli Yücel Tok ve Murat Tuncel yapıyor. Filmin yönetmenliğini Turgut Ural üstleniyor. Filmde 1176 Miryokefalon Zaferi ve bu zafer sayesinde Türklerin Anadolu’nun tapusunu sonsuza kadar ele geçirmesi anlatılacak.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL GÖSTERİMDE

Körfezli sinema sanatçısı Yücel Tok, Diriliş Ertuğrul’da “Saru Alp” karakterini ve TRT için çekilen belgesellerde de Sultan Alp Arslan’ı oynamıştı. Şimdi de 1176 Miryokefolon Türklerin Şafağı adlı sinema filminde 2’nci Kılıç Arslan’ı oynayacak.15 Temmuz’da kurulacak olan sette filmin fragmanları için 16 Temmuz’da çekimlere başlanacak. 22 Temmuz’a kadar çekimler devam edecek. Filmin çekimlerine ise eylül ayında başlanacak. Film önümüzdeki yıl gösterime girecek.